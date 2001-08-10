Жительница Приморья убила знакомого за плевок в лицо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приморье Ольгинский районный суд принял решение заключить под стражу местную жительницу, подозреваемую в убийстве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

По данным следствия, 9 марта 2025 года между женщиной и потерпевшим произошел конфликт. Они вместе распивали спиртное в её доме с 16:00 до 18:20, после чего между ними вспыхнула ссора. Мужчина начал оскорблять женщину нецензурной бранью и плюнул ей в лицо. В ответ, как утверждают следователи, подозреваемая нанесла ему удар ножом в шею, от которого он скончался.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте женщины. Рассмотрев доводы сторон, суд согласился с необходимостью заключения подозреваемой под стражу.

Теперь ей предстоит провести два месяца в СИЗО, пока следствие проводит все необходимые процессуальные действия для установления обстоятельств дела.