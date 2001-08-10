Полиция Южно-Сахалинска задержала конюха за кражу ювелирных украшений на 1,7 млн рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске конюх похитил ювелирные украшения и часы у директора конной фермы, нанеся ущерб на 1,75 млн рублей. Полиция оперативно задержала подозреваемого, но часть украшений он успел продать за смехотворную сумму.

Как сообщает ТИА "Острова", в дежурную часть УМВД России по Южно-Сахалинску обратилась владелица местной конной фермы. Женщина заявила, что из её дома пропали дорогие украшения и фирменные часы. Сумма ущерба достигла 1 750 000 рублей. Сотрудники полиции сразу выехали на место и быстро вычислили подозреваемого - им оказался 40-летний конюх, ранее судимый и работавший на этой же ферме.

По данным следствия, мужчина знал, что хозяйка часто оставляет дверь незапертой, и воспользовался её отсутствием. Изначально он искал деньги, но обнаружив шкатулку с драгоценностями, решил забрать её. После кражи злоумышленник попытался сбыть добычу: часы полиция изъяла, но остальные украшения он продал случайному прохожему всего за 5000 рублей.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД, уголовное дело возбудили по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Подозреваемого задержали в рамках уголовно-процессуального законодательства, сейчас идёт расследование.