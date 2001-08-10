Сахалинский предприниматель обвиняется в сокрытии 7 млн рублей от налоговых органов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение в отношении местного индивидуального предпринимателя, который умышленно скрыл более 7 млн рублей от взыскания налоговой задолженности. Общая сумма недоимки по налогам и страховым взносам превышает 14 млн рублей.

Как сообщает ТИА "Острова", следствие установило, что предприниматель, имея задолженность перед налоговыми органами, с февраля по октябрь 2024 года уклонялся от погашения долга. Он перевел значительную часть средств на счета, недоступные для принудительного взыскания. Следственный комитет Сахалинской области при поддержке прокуратуры квалифицировал его действия по части 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса РФ.

За сокрытие денежных средств в крупном размере предпринимателю грозит до трех лет лишения свободы, а также запрет на занятие определенной деятельностью на аналогичный срок. Уголовное дело уже передали в Смирныховский районный суд для рассмотрения по существу.

Как рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре области, подобные преступления наносят серьезный ущерб бюджету и требуют строгого наказания.