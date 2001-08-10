Сахалинские полицейские за две недели выявили 25 нарушений миграционного законодательства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские правоохранители задержали более 20 иностранцев за нарушения миграционного режима и выявили нелегальных работников. В ходе масштабных рейдов полиция также обнаружила четверых мужчин, уклонявшихся от воинского учета после получения российского гражданства.
С 3 по 15 марта 2025 года сотрудники УМВД России по Сахалинской области провели серию рейдов, направленных на борьбу с незаконной миграцией. Как сообщает ТИА "Острова" в региональном управлении МВД, в операциях участвовали не только миграционные службы, но и Росгвардия, военные следователи и представители военкомата. В результате проверили более 120 иностранных граждан и составили 25 административных протоколов.
Основные нарушения касались отсутствия документов на пребывание в РФ (11 случаев) и незаконной трудовой деятельности (11 протоколов). Кроме того, полиция зафиксировала два случая несоблюдения ограничений для иностранцев и два нарушения сроков оформления патентов. Особое внимание привлек факт незаконного нахождения несовершеннолетнего мигранта - его поместили в Центр временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей.
Как стало известно ТИА "Острова", сейчас правоохранители проверяют одно из местных кафе, где, предположительно, трудоустроили иностранца без разрешения. Если факт подтвердится, владельцу грозит штраф по статье 18.15 КоАП РФ.
Параллельно военкомат разбирается с четырьмя новыми гражданами России, которые не встали на воинский учет. Их передали в военный комиссариат для дальнейших действий.
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