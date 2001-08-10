Суд обязал власти Долинска предоставить сахалинке жилье вне очереди
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Городская прокуратура Долинска помогла местной жительнице, страдающей тяжелым хроническим заболеванием, добиться внеочередного предоставления жилья. Женщина, признанная нуждающейся в отдельном жилье из-за невозможности совместного проживания с семьей, долгое время не могла получить помощь от местных властей.
Как стало известно ТИА "Острова", жительница Долинска обратилась в прокуратуру с жалобой на бездействие органов местного самоуправления. Проверка показала, что женщина, страдающая заболеванием из перечня тяжелых хронических болезней, была поставлена на учет как нуждающаяся в жилье, однако власти не предприняли никаких действий для решения ее проблемы.
Городской прокурор подал иск в суд с требованием обязать местные власти предоставить женщине жилье вне очереди. Суд удовлетворил иск, и решение уже вступило в законную силу. Сейчас исполнение судебного акта находится под контролем прокуратуры.
Как рассказали ТИА "Острова" в городской прокуратуре, подобные случаи требуют оперативного вмешательства, чтобы защитить права граждан, особенно тех, кто находится в сложной жизненной ситуации.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:58 Сегодня В Поронайске заработает горячая линия по приему детей в первые классы
09:11 Сегодня На Южных Курилах произошло землетрясение
12:28 20 Марта Авиа- и железнодорожные перевозчики Сахалина запускают масштабную программу сотрудничества
12:17 21 Марта В Южно-Сахалинске произошла тройная авария
16:44 21 Марта В Южно-Сахалинске 20% женщин при трудоустройстве задают вопрос о планировании завести детей в ближайшее время
13:40 21 Марта 22 марта выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина опасно
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
09:39 28 Февраля В 2024 году 17 сахалинских работодателей получили компенсацию за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
15:04 6 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" тестируют новый метод посадки и высадки пассажиров
Выбор редакции
- 11:03 Вчера Более 12 тысяч тонн морепродуктов отправлено за границу из Приморья и Сахалина
- 10:11 24 Марта Почта России запускает всероссийский конкурс рисунка ко Дню Победы
- 09:37 20 Марта Определились победители всероссийских соревнований "Утро Родины" на Сахалине
- 12:03 19 Марта Лекция об изданиях книги "Остров Сахалин" пройдёт в музее книги Чехова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?