Тихоокеанское
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12:19, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Суд обязал власти Долинска предоставить сахалинке жилье вне очереди

Суд обязал власти Долинска предоставить сахалинке жилье вне очереди

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городская прокуратура Долинска помогла местной жительнице, страдающей тяжелым хроническим заболеванием, добиться внеочередного предоставления жилья. Женщина, признанная нуждающейся в отдельном жилье из-за невозможности совместного проживания с семьей, долгое время не могла получить помощь от местных властей.

Как стало известно ТИА "Острова", жительница Долинска обратилась в прокуратуру с жалобой на бездействие органов местного самоуправления. Проверка показала, что женщина, страдающая заболеванием из перечня тяжелых хронических болезней, была поставлена на учет как нуждающаяся в жилье, однако власти не предприняли никаких действий для решения ее проблемы.

Городской прокурор подал иск в суд с требованием обязать местные власти предоставить женщине жилье вне очереди. Суд удовлетворил иск, и решение уже вступило в законную силу. Сейчас исполнение судебного акта находится под контролем прокуратуры.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской прокуратуре, подобные случаи требуют оперативного вмешательства, чтобы защитить права граждан, особенно тех, кто находится в сложной жизненной ситуации.

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