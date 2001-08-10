Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2025
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14:40, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине будут судить бывшего и. о. генерального директора птицефабрики «Островная»

На Сахалине будут судить бывшего и. о. генерального директора птицефабрики «Островная»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности генерального директора АО «Птицефабрика «Островная» обвиняемого в халатности, повлекшей существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций и охраняемых законом интересов общества и государства (ч.1 ст.293 УК РФ).

По данным следствия, в 2022-2024 годах обвиняемый, являясь должностным лицом АО «Птицефабрика «Островная», на которого возложена обязанность соблюдать установленные на предприятии правила санитарии и гигиены и Ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабриках), в нарушение установленного порядка не предпринял необходимых мер по реализации данных полномочий, что привело к существенным нарушениям, а именно массовому падежу сельскохозяйственной птицы, вспышке высокопатогенного гриппа птиц и его распространение на территории птицефабрики, нарушению интересов граждан их трудовых прав в виде нормальной продолжительности рабочего времени и времени отдыха, создания благоприятных условий труда, прав на безопасное рабочее место, а также нарушения прав жителей и иных покупателей Сахалинской области на потребление яичной продукции своего производителя, отвечающей ветеринарно-санитарным требованиям и нормам государственных стандартов.

Следователями СК собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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