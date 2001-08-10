В Александровске-Сахалинском едва не сгорела частная баня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о возгорании постройки по улице Герцена поступило в диспетчерскую службу Тымовского пожарно-спасательного отряда 23 марта в 00 часа 19 минут. Через три минуты работники отряда прибыли на место происшествия и приступили к тушению. К этому моменту на площади 4 кв. м. внутри горела частная баня, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Локализовать очаг горения работникам пожарно-спасательной службы удалось в 00 час 30 минут, а в 05 часов 40 минут пожар был полностью ликвидирован.

В тушении огня принимали участие работники пожарно-спасательной части № 46 г. Алексантровск-Сахалинский. В тушении было задействовано 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.