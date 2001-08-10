На Сахалине автомобиль попал под поезд
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В сахалинских соцсетях появились кадры ДТП, произошедшего в ночь на воскресенье, 23 марта. Утверждается, что автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, пишет astv.ru.
По данным пресс-службы Дальневосточной железной дороги, ДТП произошло на железнодорожном переезде на станции Томари в 00:16 воскресенья, 23 марта. По сообщению организации, водитель Mitsubishi Pajero выехал на ж\д переезд перед приближающимся локомотивом. Кадры с места опубликовал тг-канал @incident65.
"Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации в результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Схода подвижного состава нет. На движение других поездов происшествие не повлияло", - добавили в ДВЖД.
Дальневосточная железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.
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