В Южно-Сахалинске предпринимателя обвиняют в крупном мошенничестве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинский городской суд поступило уголовное дело о масштабном мошенничестве при строительстве частных домов, совершенном индивидуальным предпринимателем. Обвиняемый, по данным следствия, похитил более 26 миллионов рублей у клиентов, не выполнив обязательства по договорам подряда.

Как стало известно ТИА "Острова", преступная схема действовала на территории Сахалинской области с 2020 по 2023 годы. Предприниматель брал предоплату за строительство индивидуальных жилых домов, однако либо совсем не начинал работы, либо выполнял их частично, создавая видимость деятельности. Оперативники УМВД России по Сахалинской области собирали материалы о противоправной деятельности бизнесмена на протяжении нескольких лет.

Расследование восьми эпизодов мошенничества вели специалисты третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по региону. Действия обвиняемого квалифицируются по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. По данным источника в правоохранительных органах, максимальное наказание за данное преступление составляет десять лет лишения свободы. Сообщается, что надзор за качеством следствия осуществляли сотрудники областной прокуратуры.