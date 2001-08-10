В Южно-Сахалинске предпринимателя обвиняют в крупном мошенничестве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинский городской суд поступило уголовное дело о масштабном мошенничестве при строительстве частных домов, совершенном индивидуальным предпринимателем. Обвиняемый, по данным следствия, похитил более 26 миллионов рублей у клиентов, не выполнив обязательства по договорам подряда.
Как стало известно ТИА "Острова", преступная схема действовала на территории Сахалинской области с 2020 по 2023 годы. Предприниматель брал предоплату за строительство индивидуальных жилых домов, однако либо совсем не начинал работы, либо выполнял их частично, создавая видимость деятельности. Оперативники УМВД России по Сахалинской области собирали материалы о противоправной деятельности бизнесмена на протяжении нескольких лет.
Расследование восьми эпизодов мошенничества вели специалисты третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по региону. Действия обвиняемого квалифицируются по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. По данным источника в правоохранительных органах, максимальное наказание за данное преступление составляет десять лет лишения свободы. Сообщается, что надзор за качеством следствия осуществляли сотрудники областной прокуратуры.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
12:30 18 Марта Сахалинка поверила лже-коммунальщикам и лишилась почти 800 тысяч рублей
12:28 20 Марта Авиа- и железнодорожные перевозчики Сахалина запускают масштабную программу сотрудничества
- 10:47 18 Марта На Сахалине собственника разбившегося вертолета заставляют убрать обломки
10:02 17 Марта В Южно-Сахалинске активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками водоканала
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
09:39 28 Февраля В 2024 году 17 сахалинских работодателей получили компенсацию за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
15:04 6 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" тестируют новый метод посадки и высадки пассажиров
Выбор редакции
- 09:37 20 Марта Определились победители всероссийских соревнований "Утро Родины" на Сахалине
- 12:03 19 Марта Лекция об изданиях книги "Остров Сахалин" пройдёт в музее книги Чехова
- 10:13 18 Марта Сахалинцев приглашают на лекцию о вулканах Курильских островов
- 09:33 17 Марта В Южно-Сахалинске прошел VI фестиваль семейного чтения "Книжный парк"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?