Сахалинская прокуратура добилась установки освещения на опасном участке дороги в Ильинском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Сахалинской области успешно завершила работу по обеспечению безопасного движения на въезде в село Ильинское, где длительное время отсутствовало искусственное освещение. В результате вмешательства надзорного органа и последующего судебного разбирательства удалось добиться установки необходимого освещения на опасном участке дороги.

Как стало известно ТИА "Острова", ситуация начала развиваться после того, как местный житель обратился на личный прием к прокурору области Вячеславу Шайбекову. Проведенная правоохранителями совместно с сотрудниками ОМВД РФ по Томаринскому городскому округу проверка выявила серьезное нарушение: стометровый участок дороги перед въездом в село действительно оставался неосвещенным. Данное положение дел противоречило требованиям действующего законодательства и создавало реальную угрозу безопасности граждан.

По инициативе районного прокурора в суд поступило административное исковое заявление, адресованное ГКУ "Управление автомобильных дорог Сахалинской области". Южно-Сахалинский городской суд принял решение об удовлетворении требований прокурора, которое позднее подтвердили апелляционная и кассационная инстанции. По информации, предоставленной представителями дорожного управления, все необходимые работы по монтажу системы освещения уже выполнены в полном объеме.