Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Смирныховском районе разразился скандал из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи несовершеннолетнему пациенту, что привело к судебному разбирательству с неожиданным финалом. По результатам проверки, местная больница допустила серьезные нарушения при лечении ребенка, включая назначение запрещенных препаратов и некорректную диагностическую тактику.

Как стало известно ТИА "Острова", прокуратура Смирныховского района провела масштабную проверку после жалобы местной жительницы на действия медицинского персонала ГБУЗ "Смирныховская ЦРБ". Расследование выявило целый ряд профессиональных нарушений: врачи назначили ребенку лекарственный препарат, противопоказанный для его возрастной группы, выбрали ошибочную стратегию лечения и не выполнили необходимые диагностические процедуры. Эти недочеты привели к ухудшению состояния здоровья маленького пациента и потребовали его экстренной госпитализации уже в другое учреждение.

После сбора доказательной базы прокурор принял решение защитить интересы пострадавшего ребенка в суде, подав иск о компенсации морального вреда. В результате судебного разбирательства стороны достигли мирового соглашения. По решению Смирныховского районного суда, городская больница выплатила матери ребенка компенсацию в размере 400 тысяч рублей за причиненный моральный ущерб.

Этот случай стал предупреждением для местных медицинских учреждений о необходимости более тщательного подхода к лечению несовершеннолетних пациентов. Специалисты отмечают, что только грамотный контроль со стороны надзорных органов может предотвратить подобные инциденты в будущем.