На Сахалине прокуратура добилась выплаты компенсации за некачественное лечение ребенка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Смирныховском районе разразился скандал из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи несовершеннолетнему пациенту, что привело к судебному разбирательству с неожиданным финалом. По результатам проверки, местная больница допустила серьезные нарушения при лечении ребенка, включая назначение запрещенных препаратов и некорректную диагностическую тактику.
Как стало известно ТИА "Острова", прокуратура Смирныховского района провела масштабную проверку после жалобы местной жительницы на действия медицинского персонала ГБУЗ "Смирныховская ЦРБ". Расследование выявило целый ряд профессиональных нарушений: врачи назначили ребенку лекарственный препарат, противопоказанный для его возрастной группы, выбрали ошибочную стратегию лечения и не выполнили необходимые диагностические процедуры. Эти недочеты привели к ухудшению состояния здоровья маленького пациента и потребовали его экстренной госпитализации уже в другое учреждение.
После сбора доказательной базы прокурор принял решение защитить интересы пострадавшего ребенка в суде, подав иск о компенсации морального вреда. В результате судебного разбирательства стороны достигли мирового соглашения. По решению Смирныховского районного суда, городская больница выплатила матери ребенка компенсацию в размере 400 тысяч рублей за причиненный моральный ущерб.
Этот случай стал предупреждением для местных медицинских учреждений о необходимости более тщательного подхода к лечению несовершеннолетних пациентов. Специалисты отмечают, что только грамотный контроль со стороны надзорных органов может предотвратить подобные инциденты в будущем.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
12:28 Сегодня Авиа- и железнодорожные перевозчики Сахалина запускают масштабную программу сотрудничества
09:48 Сегодня Власти усиливают контроль за оборотом оружия в Сахалинской области
09:37 Сегодня Определились победители всероссийских соревнований "Утро Родины" на Сахалине
09:33 Сегодня В Южно-Сахалинске дочь похитила у матери крупную сумму денег со счета
14:24 14 Марта На Сахалине муниципальный служащий уволен в связи с утратой доверия
12:30 18 Марта Сахалинка поверила лже-коммунальщикам и лишилась почти 800 тысяч рублей
09:37 13 Марта В Поронайском районе спасли дом от пожара
11:04 14 Марта Сахалинские школьники проверили свои знания о событиях 1942 года
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
09:39 28 Февраля В 2024 году 17 сахалинских работодателей получили компенсацию за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
15:04 6 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" тестируют новый метод посадки и высадки пассажиров
Выбор редакции
- 09:37 Сегодня Определились победители всероссийских соревнований "Утро Родины" на Сахалине
- 12:03 Вчера Лекция об изданиях книги "Остров Сахалин" пройдёт в музее книги Чехова
- 10:13 18 Марта Сахалинцев приглашают на лекцию о вулканах Курильских островов
- 09:33 17 Марта В Южно-Сахалинске прошел VI фестиваль семейного чтения "Книжный парк"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?