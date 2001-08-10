Следователи завершили расследование дела о краже телефона после драки в Корсакове
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следователи ОМВД России по Корсаковскому городскому округу направили в суд уголовное дело о грабеже, совершенном местным жителем после конфликта с приятелем. Как стало известно ТИА "Острова", 28-летний мужчина не только нанес побои хозяину квартиры, но и похитил его мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей.
Инцидент произошел 28 ноября прошлого года во время застолья в одной из квартир Корсакова. По данным следствия, между обвиняемым и хозяином жилища возник словесный конфликт, который перерос в физическое столкновение. Обвиняемый ударил приятеля по лицу, от чего тот упал и выронил свой смартфон. Заметив это, злоумышленник решил воспользоваться ситуацией и забрал устройство себе.
Следственный отдел квалифицировал действия подозреваемого как грабеж, совершенный с применением насилия, не представляющего опасности для жизни. Сообщается, что данное преступление попадает под часть 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ. Рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в сахалинской полиции, что подобные случаи в Корсакове встречаются крайне редко, поэтому данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Теперь решение по делу должен принять суд.
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