Экстренные службы на Сахалине отработали сценарий защиты населенных пунктов от лесных пожаров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Спасатели Сахалинской области отработали сценарий по ликвидации крупного лесного пожара вблизи населенных пунктов, проведя масштабные учения на аэродроме Пушистый. Как стало известно ТИА "Острова", тренировка стала самой масштабной за последние годы и позволила проверить готовность всех экстренных служб к противодействию огненной стихии.
Учения развернулись по сложному сценарию: согласно легенде, мощный лесной пожар площадью 55 гектаров возник в 15 километрах от автодороги Южно-Сахалинск-Корсаков. Сильные порывы ветра создали реальную угрозу распространения огня на жилые кварталы, приведя к обесточиванию района и потере связи. По данным регионального МЧС, специалисты имитировали ситуацию с пострадавшими людьми и поврежденными зданиями.
На место условного ЧП направили все силы экстренного реагирования: пожарные подразделения, спасателей ПСО имени Полякова, сотрудников лесоохраны, аэромобильную группировку и вертолет МИ-8 МЧС России. В общей сложности задействовали 245 человек личного состава, 36 единиц специальной техники и одно воздушное судно. Оперативный штаб взял на себя координацию действий всех служб, что позволило успешно справиться с поставленными задачами. Особое внимание уделялось действиям по защите населения, организации эвакуации пострадавших граждан и восстановлению систем жизнеобеспечения.
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