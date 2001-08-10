Суд вынес приговор жителю Южно-Курильска за повторное вождение в пьяном виде
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Курильский районный суд Сахалинской области отправил местного жителя на обязательные работы за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, конфисковав его транспортное средство марки "Ниссан Террано". Как стало известно ТИА "Острова", решение было принято с учетом личности подсудимого и отсутствия отягчающих обстоятельств.
Инцидент произошел в ноябре 2024 года, когда 31-летний житель поселка Южно-Курильск, ранее уже привлеченный к административной ответственности за аналогичное правонарушение, вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. Дежурная группа сотрудников полиции остановила нарушителя во время его поездки по поселку и немедленно отстранила от управления транспортным средством. В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину.
Государственный обвинитель представил суду доказательства совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ. Прокурор предложил назначить наказание в виде обязательных работ с дополнительным лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. По решению суда осужденный должен будет отработать 280 часов и не сможет управлять транспортными средствами в течение двух лет. Информацию о деталях приговора рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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