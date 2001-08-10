Сотрудники правоохранительных органов расследуют серию крупных мошенничеств против сахалинцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске и области участились случаи телефонного мошенничества, где злоумышленники представляются сотрудниками государственных структур и банков. Только благодаря профилактическим мерам удалось предотвратить хищение 700 тысяч рублей у местной жительницы, тогда как другие граждане потеряли более трех миллионов рублей.
Как стало известно ТИА "Острова", в последнее время наблюдается рост сложных схем обмана граждан через мессенджеры и телефонные звонки. Злоумышленники действуют профессионально: они заранее собирают информацию о жертвах, используют поддельные документы и создают целую цепочку сообщников для большей убедительности.
В одном из случаев мошенники связались с 47-летней сотрудницей учреждения через мессенджер от имени ее руководителя, после чего последовал звонок лже-сотрудника ФСБ с информацией о попытке незаконного перевода средств террористу. К счастью, женщина своевременно распознала обман благодаря проведенным на работе инструктажам по безопасности.
Наиболее уязвимой категорией населения остаются пожилые люди, что подтверждает случай с супругами из села Быков, потерявших более трех миллионов рублей. Мошенники сообщили им о взломе аккаунта "Госуслуги" и убедили снять все сбережения со счетов.
Похожая ситуация произошла с 57-летним мужчиной, который перевел 311 тысяч рублей на "безопасный" счет после звонка лже-сотрудницы портала государственных услуг. Также пострадала молодая девушка, которой звонили якобы из сотовой компании по поводу истечения срока действия сим-карты.
Следственные органы региона возбудили уголовные дела по всем фактам мошенничества и активно проводят расследование. Рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, что власти усилили работу по информированию населения о методах противодействия телефонным мошенникам через социальные сети, СМИ и личные встречи с гражданами.
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