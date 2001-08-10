Пожарные ликвидировали крупное возгорание в селе Леонидово

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Серьёзный пожар уничтожил частный дом и баню в селе Леонидово Тымовского района – специалисты потратили почти пять часов на полную ликвидацию возгорания. Как стало известно ТИА "Острова", сигнал о чрезвычайной ситуации поступил на пульт диспетчерской службы местного пожарно-спасательного отряда рано утром 19 марта.

Первые пожарные расчёты прибыли к месту происшествия на улицу 1-ю Речную спустя 19 минут после поступления сигнала, застав горение построек на площади 50 квадратных метров. Сотрудники пожарно-спасательной службы сумели взять ситуацию под контроль уже через 38 минут после прибытия, однако полная ликвидация огня заняла значительно больше времени – до победного конца специалисты работали ещё около четырёх часов.

Для борьбы с огненной стихией привлекли силы двух специализированных подразделений – пожарно-спасательной части №34 из села Тихмерёво и части №32 из города Поронайска. Общими усилиями восемь человек личного состава и две единицы специальной техники успешно справились с последствиями возгорания. К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

В настоящее время специалисты проводят детальное расследование для установления точных причин случившегося.