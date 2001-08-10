Власти усиливают контроль за оборотом оружия в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Росгвардейцы Сахалинской области проводят масштабную проверку мест хранения гражданского и служебного оружия, выявляя нарушителей установленных правил. Особое внимание уделяется владельцам, пренебрегающим своевременным продлением разрешений на хранение оружия, что уже привело к изъятию нескольких единиц стрелкового вооружения.

Как стало известно ТИА "Острова", за последнюю неделю сотрудники территориального управления Росгвардии осуществили проверку 88 объектов хранения оружия. В результате рейдов они выявили шесть фактов нарушений правил хранения. Наиболее серьезный случай произошел в Невельске, где у местного жителя обнаружили два охотничьих ружья и травматический пистолет с просроченными разрешениями. По данному факту составлены административные протоколы, а также аннулированы два разрешения на хранение и ношение оружия. Примечательно, что данный гражданин находится под подозрением в причастности к контрабанде наркотических веществ.

Специалисты ведомства активно работают с населением по вопросам легального оборота оружия. За минувшие семь дней специалисты рассмотрели 217 заявлений из 229 поступивших от граждан и организаций. Сообщается, что особое внимание уделяется профилактической работе среди населения. Сотрудники ведомства напоминают, что использование или хранение найденного оружия категорически запрещено законодательством. При обнаружении оружия граждане обязаны незамедлительно передать его в территориальные органы Росгвардии или отделения полиции.