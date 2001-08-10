В Южно-Сахалинске дочь похитила у матери крупную сумму денег со счета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска задержали женщину, подозреваемую в краже 80 тысяч рублей со счета собственной матери. Преступление было совершено при необычных обстоятельствах - злоумышленница воспользовалась информацией из sms-уведомления о переводе денег на счет пожилой родительницы.

Как удалось узнать ТИА "Острова", преступление вскрылось после того, как 67-летняя жительница Долинского района обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег. Оперативники установили, что младшая дочь потерпевшей, проживающая в Южно-Сахалинске, узнала через систему оповещения банка о поступлении крупной суммы от сестры. 41-летняя женщина решила воспользоваться ситуацией и перевела средства на свой счет для личных нужд.

По факту хищения следственные органы УМВД России по городу Южно-Сахалинск возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета". Подозреваемой выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сообщается, что следствие уже собрало достаточную доказательную базу против злоумышленницы. По информации источника в правоохранительных органах, суд может назначить наказание в виде реального лишения свободы.

При подготовке материала использовались официальные данные пресс-службы УМВД России по Южно-Сахалинску. Дополнительно удалось выяснить, что подобные случаи мошенничества между близкими родственниками происходят в регионе не впервые. Эксперты рекомендуют гражданам быть более внимательными при работе с финансовыми сервисами и тщательно обдумывать решения о предоставлении доступа к важной финансовой информации.