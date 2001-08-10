Госавтоинспекция Сахалина пресекла почти 200 нарушений ПДД за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции Сахалинской области выявили и пресекли 189 нарушений правил дорожного движения, при этом серьезных аварий с пострадавшими зафиксировано не было. Особое внимание инспекторы уделили выявлению нетрезвых водителей и автомобилистов, управляющих транспортом без соответствующих документов.
Как стало известно ТИА "Острова", в ходе рейдовых мероприятий стражи порядка задержали одного водителя в состоянии алкогольного опьянения, а также 13 человек, которые незаконно сели за руль - либо не имея права управления, либо лишившись его по решению суда. По информации источника в региональном управлении ГИБДД, особое внимание уделялось выявлению опасных нарушений: три водителя попались на встречном движении, еще пятеро игнорировали техническую неисправность своих автомобилей.
К административной ответственности привлечены 53 водителя за различные нарушения: 17 человек использовали чрезмерную тонировку, шестеро нарушили правила перевозки детей, десять автомобилистов игнорировали ремни безопасности. Кроме того, составлено пять протоколов на водителей, просрочивших оплату штрафов ГИБДД. Три автомобиля помещены на специализированную стоянку за особенно грубые нарушения правил дорожного движения.
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