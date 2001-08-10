На Камчатке фельдшера "скорой" вытолкали из квартиры за отказ надеть бахилы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фельдшер скорой помощи на Камчатке был грубо выдворен из квартиры пенсионерки её родственниками из-за отсутствия бахил, сообщает ТК "41 Регион".
Несмотря на то, что согласно приказу минздрава, бахилы не являются обязательным элементом средств индивидуальной защиты для медицинских работников, близкие пациентки настаивали на их использовании.
Фельдшер предложил надеть бахилы, если они есть, но ему отказали и начали выгонять. Пройдя в квартиру к пенсионерке, которой требовалась медпомощь, медику было предложено надеть пакеты или покинуть квартиру.
Однако фельдшер не мог уехать с вызова без письменного отказа. Когда он попросил заполнить бланк, его агрессивно стали выпроваживать. В итоге фельдшеру пришлось зафиксировать отказ на видео.
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