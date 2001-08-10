Полиция раскрыла кражу денег в Охинском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу "Охинский" обратился 30-летний местный житель с заявлением о краже мобильного телефона и денежных средств с банковского счёта. Предварительная сумма ущерба составила более 151 тысячи рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснилось, злоумышленником оказался 42-летний ранее судимый знакомый потерпевшего. 27 февраля подозреваемый находился в гостях у своего приятеля, где они вместе употребляли алкоголь. Воспользовавшись тем, что хозяин квартиры уснул, фигурант похитил мобильный телефон и скрылся. Затем, используя привязку банковской карты потерпевшего к телефону, он совершил несколько покупок в магазинах города и снял деньги со счёта потерпевшего.

Телефон изъят полицейскими.