Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с микрозаймом в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранее в дежурную часть ОМВД России по Поронайскому району поступило заявление от 41-летней местной жительницы по факту кражи. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую, ею оказалась 30-летняя знакомая заявительницы.

Как выяснили сотрудники полиции, ранее фигурантка помогала потерпевшей оформить микрозайм в мобильном приложении банка. Подозреваемая сохранила в своем телефоне фотографию паспорта своей коллеги, банковской карты и все пароли. Она воспользовалась всеми данными и оформила микрозайм на потерпевшую. Затем под различными предлогами она брала телефон заявительницы и переводила все деньги себе на банковский счет, которые тратила на личные нужды. Предварительная сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ-кража, совершенная с банковского счета. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.