Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Автоледи из Благовещенска пришлось серьезно «потратиться» из-за «привычки» превышать скорость. Женщине потребовалось оплатить 345 штрафов ГИБДД, рассказали Порт Амуру в областном управлении ФССП, сообщает ИА "Порт Амур".

Так, в отделении судебных приставов № 1 по Благовещенску на исполнении находилось сводное производство о взыскании административных штрафов с 34-летней местной жительницы.

Горожанка пренебрегала правилами дорожного движения, за что 345 раз привлекалась Госавтоинспекцией к административной ответственности. Большинство выписанных штрафов — за превышение скорости. Общая сумма задолженности составила 219 тысяч рублей.

После уведомления о возбуждении исполнительных производств жительница Благовещенска вновь не проявила сознательности. В связи с этим приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора. Кроме того, было вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля, принадлежащего амурчанке. Также был наложен арест на счета.

Злостная нарушительница ПДД не торопилась оплачивать накопившиеся долги. Через некоторое время женщина решила продать машину, но запрет на регистрационные действия в отношении авто не позволил ей это сделать. Амурчанке ничего не оставалось, как оплатить задолженность по штрафам в полном объеме, включая исполнительский сбор в размере 60 тысяч рублей.