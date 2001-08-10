На Сахалине инспекторы ДПС обнаружили наркотики у водителя иномарки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инспекторами ДПС ОСР ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области в районе дома 76 по ул. Холмское шоссе г. Южно-Сахалинска была остановлена иномарка, под управлением 42-летнего водителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

При проверке документов, полицейские обратили внимание на поведение водителя, которое не соответствовало обстановке. Это вызвало подозрение о возможности наличия у него запрещенных к обороту веществ.

В ходе досмотра транспортного средства была найдена пачка сигарет, внаходился полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Согласно справки об исследовании, изъятое вещество является наркотическим веществом – n-метилэфедрон.

В отношении гражданина следствием УМВД России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228.1 УК РФ.