Юным сахалинцам рассказали, как защищать свои потребительские права
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Правовой час «Юному гражданину - об основах потребительских знаний» прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 18 марта в рамках недели правового просвещения. Участникам мероприятия стали девятиклассники южно-сахалинской школы №5, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
В ходе встречи специалисты Регионального центра Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина разобрали с подростками ключевые аспекты Закона РФ «О защите прав потребителей». Особое внимание было уделено практическим вопросам: как вернуть некачественный товар, защитить свои персональные данные и действовать при обнаружении недостоверной информации о товаре.
Специалист управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Татьяна Утешева провела мастер-класс по безопасному онлайн-шопингу. Она рассказала о потенциальных рисках при использовании интернет-магазинов и мобильных приложений, а также научила ребят пользоваться приложением «Честный знак» для проверки качества товаров.
Завершился правовой час викториной «Я – грамотный потребитель». Самые активные участники получили памятные призы.
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