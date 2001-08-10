На Сахалине в 2024 году выявлено более 900 нарушений закона в сфере обращения с отходами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Исполнение законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории области находится на постоянном контроле прокуратуры, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.
Из 13 полигонов твердых коммунальных отходов на территории области только 4 (Корсаков, Ноглики, Тымовское, Южно-Сахалинск) соответствуют требованиям закона, остальные продолжают функционировать до завершения строительства новых объектов размещения отходов.
В области реализуется 7 концессионных соглашений в рамках которых осуществляется проектирование и строительство объектов размещения и переработки коммунальных отходов в 6-ти муниципальных образованиях (Поронайск - 1, Южно-Сахалинск - 2, Корсаков - 1, Оха - 1, Южно-Курильск - 1, Курильск - 1).
В 2024 году прокурорами выявлено более 900 нарушений закона в сфере обращения с отходами производства и потребления.
По результатам принятых мер реагирования прекращена деятельность 42 несанкционированных (стихийных) свалок общей площадью 2 500 кв.м, из регионального реестра размещения отходов исключено 4 объекта, подлежащих рекультивации (как ранее ликвидированные), по 2 свалкам начаты работы по рекультивации (Анива, Синегорск).
Кроме того, на контроле прокуратуры находится исполнение судебных решений о возложении обязанности провести мероприятия по разработке проектов и проведении рекультивации 15 объектов размещения отходов, расположенных на территории области.
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