Тихоокеанское
информационное агентство
19 Марта 2025
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19 марта выход на лед в заливе Мордвинова опасен
14:17, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

19 марта выход на лед в заливе Мордвинова опасен

19 марта выход на лед в заливе Мордвинова опасен

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 19  марта в восточной части залива Мордвинова, под воздействием волн нарушена целостность припая. На остальных участках залива располагается сплоченный дрейфующий лед. Выходить на лед опасно.

Телефон вызова экстренных служб — 112.

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