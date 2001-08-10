Полицейские в Александровск-Сахалинском задержали сахалинца, обокравшего брата

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 марта 2025 года в дежурную часть ОМВД России по муниципальному округу "Александровск-Сахалинский район" поступил рапорт начальника отдела уголовного розыска о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в краже денежных средств у своего родственника, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснили сотрудники полиции, им оказался 65-летний местный житель. У фигуранта были ключи от квартиры своего брата, в которой последний хранил свои денежные средств. Так, 3 марта 2025 года подозреваемый воспользовался случаем, когда хозяина жилища не было дома, и похитил 15 тысяч рублей, которые предприимчивый хозяин квартиры хранил в чайнике. Денежные средства мужчина потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ- кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.