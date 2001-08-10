20 кур спасли тымовские пожарные из горящей хозпостройки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о возгорании постройки в с. Кировское поступило в диспетчерскую службу Тымовского пожарно-спасательного отряда 17 марта в 22 часа 28 минут. Через 7 минут работники отряда прибыли на ул. Октябрьскую и приступили к тушению. К этому моменту из сарая шёл густой дым, проявлялись языки пламени, создавалась угроза распространения огня, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Локализовать очаг горения работникам пожарно-спасательной службы удалось в 22 час 39 минут, а в 23 часов 21 минут пожар был полностью ликвидирован.

В ходе работ по ликвидации возгорания и последствий пожара удалось спасти 20 голов домашней птицы (куры).

В тушении огня принимали участие отдельный пост пожарно-спасательной части № 41 с. Кировское, пожарно-спасательная часть № 42 с. Ясное, пожарно-спасательная часть № 41 пгт. Тымовское.

В тушении было задействовано 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.