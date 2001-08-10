Тихоокеанское
информационное агентство
18 Марта 2025
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Хозяйственная постройка сгорела ночью в Тымовском районе
08:58, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Хозяйственная постройка сгорела ночью в Тымовском районе

Хозяйственная постройка сгорела ночью в Тымовском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Накануне, 17 марта в 22:28 диспетчеру Тымовского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании хозпостройки в селе Кировское на ул. Октябрьская, 25, пишет astv.ru.

Как отметили в МЧС региона, первый пожарный расчёт прибыл через 7 минут. К моменту прибытия огнеборцев наблюдалось сильное задымление, постройка горела открытым пламенем.

В 22:39 возгорание локализовали, а в 23:21 - полностью ликвидировали на площади 16 квадратных метров. В тушении участвовали 9 человек и 3 единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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