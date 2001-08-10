Хозяйственная постройка сгорела ночью в Тымовском районе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Накануне, 17 марта в 22:28 диспетчеру Тымовского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании хозпостройки в селе Кировское на ул. Октябрьская, 25, пишет astv.ru.
Как отметили в МЧС региона, первый пожарный расчёт прибыл через 7 минут. К моменту прибытия огнеборцев наблюдалось сильное задымление, постройка горела открытым пламенем.
В 22:39 возгорание локализовали, а в 23:21 - полностью ликвидировали на площади 16 квадратных метров. В тушении участвовали 9 человек и 3 единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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