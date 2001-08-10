На Камчатке овчарка напала на ребенка возле школы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Овчарка напала на ребенка возле школы в Петропавловске-Камчатском, сообщает ТК "41 Регион", которой об инциденте сообщили обеспокоенные родители учеников лицея №21 на Дзержинского, 24.

По словам одной из мам, нападению подвергся ученик 2А класса. Избежать трагедии помогло то, что рядом находились взрослые.

«…собака породы овчарка трепала ребенка с нашего класса, стащила ранец и кусала за рукава куртки, прыгала. Ребенок был напуган и плакал, собаку с большим трудом удалось отогнать. Все взрослые, которые шли с детками, пытались защитить детей, кто шел без сопровождения», — рассказала мама одного из учеников лицея.

По словам родителей, в этом районе регулярно можно заметить собак, находящихся на самовыгуле. Причем это не первый случай нападения на детей, идущих в образовательное учреждение. Этой зимой крупный пес бросился на школьницу.