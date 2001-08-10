В Корсакове трое подростков похитили дизельное топливо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 февраля 2025 года в дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому муниципальному округу поступило заявление от 58-летнего местного жителя по факту кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых, ими оказались трое несовершеннолетних жителей Корсакова.

Как выяснили сотрудники полиции, за несколько дней до совершения преступления юноши приметили на частной территории бочку, в которой хранилось топливо. Фигуранты решили похитить его с целью личного пользования. Для этого на следующий день они взяли с собой канистры и вернулись к бочке, откуда слили дизельное топливо.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ- кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Материал подготовлен на основе предварительных данных.