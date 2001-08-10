Сахалинца будут судить за повторное вождение в нетрезвом виде и ДТП с тяжким вредом здоровью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Долинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя села Красногорска Томаринского района. Он обвиняется в совершении двух преступлений: управлении автомобилем в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ), и нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью человека (п. «а, в» ч. 2 ст. 264 УК РФ), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 21 сентября 2024 года обвиняемый, лишенный права управления транспортными средствами за ранее совершенное вождение в нетрезвом виде, в состоянии алкогольного опьянения снова сел за руль легкового автомобиля и совершил поездку из села Красногорск в Долинский район. Около 20:53 он стал участником ДТП. Медицинское освидетельствование выявило в выдыхаемом воздухе концентрацию алкоголя 0,66 мг/л.

В результате нарушения Правил дорожного движения, фигурант осуществил выезд на полосу встречного движения, где произошло ДТП со встречным автомобилем. Как следствие, пассажирке его автомобиля и пассажирке встречного автомобиля причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Действия водителя квалифицированы по пунктам «а», «в» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом в состоянии опьянения, лишенным права управления транспортными средствами).

Следователями собраны все необходимые доказательства. Действия обвиняемого квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса РФ. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения.