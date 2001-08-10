В Поронайске прокуратура заставила работодателя заключить трудовые договоры с сотрудниками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайской городской прокуратурой проведена проверка трудового законодательства. Установлено, что трое граждан осуществляли трудовую деятельность у индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по перевозке граждан муниципальным транспортом. Официальные трудовые отношения с ними оформлены не были, трудовые договоры не заключались, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

По результатам проверки прокурором в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем), внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Постановлением Государственной инспекции труда индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

По результатам рассмотрения представления, с гражданами заключены трудовые договоры, трудовые отношения оформлены в соответствии с требованиями закона, права граждан восстановлены.