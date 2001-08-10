В Курильском муниципальном округе горела квартира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о возгорании квартиры в с. Китовое поступило в диспетчерскую службу Курильскго пожарно-спасательного отряда 16 марта в 07 часов 00 минуты. Через 4 минуты работники отряда прибыли на ул. Молодёжную д. 2 и приступили к тушению. К этому моменту наблюдалось сильное задымление в квартире на первом этаже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Локализовать очаг горения работникам пожарно-спасательной службы удалось в 07 час 17 минут, а в 09 часов 48 минут пожар был полностью ликвидирован.

В тушении огня принимали участие пожарно-спасательная часть № 21 с. Рейдово, и пожарно-спасательная часть №20 г. Курильск

В тушении было задействовано 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.