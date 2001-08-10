Тихоокеанское
информационное агентство
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09:56, | Новости происшествий Сахалина и Курил

380 нарушений правил дорожного движения пресечено на Сахалине за выходные дни

380 нарушений правил дорожного движения пресечено на Сахалине за выходные дни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За выходные дни на Сахалине зарегистрировано 1 ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 380 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 20 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 28 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 7 водителей - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- 2 водителя - управляющих транспортным средством незарегистрированными в установленном порядке;

- 17 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

- 13 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 20 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 12 водителей - за несоблюдение требований предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 2 водителя - управляющих ТС при наличии технических неисправностей;

- 4 водителя - за не предоставление преимущества в движении пешеходам;

- составлено 26 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированную стоянку 18 автомобилей.

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