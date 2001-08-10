Сахалинка осталась ночевать в гостях и ночью залезла в кошелек хозяев жилья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы, которую обвиняют в совершении кражи денежных средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что ночью 21 января текущего года фигурантка пришла в гости к знакомым (супружеской паре) в селе Дачное Корсаковского муниципального округа.
Граждане общались и выпивали спиртное, после чего хозяева жилища пошли спать и разрешили остаться гостье на ночлег. Ночью, фигурантка проснулась и увидела дамскую сумочку. Решив посмотреть содержимое, она открыла ее и увидела кошелек с крупной суммой денежных средств купюрами номиналом 5000 рублей каждая.
Далее, убедившись, что хозяева квартиры крепко спят и не наблюдают за ней, женщина похитила 85000 рублей, спрятав денежные средства в своей одежде, и сама легла спать. Утром, когда все проснулись, она попрощалась со знакомыми, покинула квартиру и отправилась по магазинам за покупками, расплачиваясь похищенными денежными средствами.
Своими действиями фигурантка совершила преступление, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба.
Материальный ущерб был возмещен в полном объеме. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
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