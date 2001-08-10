Тихоокеанское
информационное агентство
14 Марта 2025
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11:48, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка пыталась устроится на Госслужбу с дипломом, который подарил ей муж

Сахалинка пыталась устроится на Госслужбу с дипломом, который подарил ей муж

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания ОМВД России по Поронайскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (Приобретение, использование заведомо поддельного диплома о высшем образовании), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в 2017 году муж фигурантки решил сделать подарок своей супруге и заказал у неустановленных лиц в сети Интернет поддельный диплом о высшем образовании. Далее, в 2024 году гражданка, имея на руках фиктивный документ, предъявила его для трудоустройства в государственный орган Поронайского района. В результате последующей проверки был выявлен факт поддельного диплома о высшем образовании, выяснилось, что документ не числится в Госреестре.

 Дознание по уголовному делу продолжается.

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