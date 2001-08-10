Полиция задержали сахалинца с 12 свертками конопли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудникам уголовного розыска по ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу поступила оперативная информация о том, что сахалинец 1976 г.р. хранит запрещенные вещества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен вышеуказанный гражданин, у которого при себе были обнаружены 12 свертков с веществом растительного происхождения со специфическим запахом.

Экспертиза установила, что изъятое наркотическое средство является марихуаной (конопля), общей массой в высушенном виде 15,43 грамма.

По данному факту отделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере.