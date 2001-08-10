Сахалинец отправится за решетку за мошенничество с квартирой ребенка-сироты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тымовским районным судом постановлен обвинительный приговор в отношении 39-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.
Судом установлено, что виновный, реализуя преступный умысел, направленный на приобретение права собственности на жилое помещение, в период с декабря 2017 года по апрель 2018 года, с целью формирования доверия к себе у потерпевшего, относящегося к категории детей-сирот, способствовал получению им паспорта, организовал мероприятия по приватизации квартиры, а также предоставил ему наличные денежные средства на приобретение продуктов питания и личные нужды в сумме не более 50 тыс. руб.
Затем подсудимый, зная об отсутствии у него денежных средств на покупку жилого помещения, используя доверительные отношения с потерпевшим, передал ему банковскую карту с истекшим сроком действия и неверным пин-кодом, указав о нахождении на ней 1 млн руб. в счет оплаты жилого помещения, после чего потерпевший подписал договор купли-продажи приватизированной им квартиры.
При этом для преуменьшения своей значимости в совершаемых противоправных действиях, подсудимый к совершению сделки в качестве покупателя жилого помещения привлек своего отца, неосведомленного о его преступных намерениях.
В судебном заседании подсудимый вину не признал, указывая на получение потерпевшим денежных средств в полном объеме, однако государственным обвинителем представлена совокупность доказательств, опровергающих позицию стороны защиты.
По результатам рассмотрения уголовного дела суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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