Прокуратура помогла сахалинцу получить компенсацию морального вреда за производственную травму
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратурой Томаринского района проведена проверка соблюдения требований законодательства об охране труда. Основанием для вмешательства послужило поступление извещения о несчастном случае, произошедшем на производстве, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.
Проверкой установлено, что в ходе осуществления трудовой деятельности гражданин получил травму правой ноги, в связи с наездом погрузчика.
При этом работодателем не был обеспечен контроль за выполнением работ, не созданы безопасные условия труда, чем нарушены положения законодательства об охране труда.
В связи с этим, прокуратурой района в интересах гражданина в суд направлено исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда.
Решением суда исковые требования удовлетворены. В пользу гражданина взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тыс. руб.
Судебный акт в законную силу не вступил. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры района.
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