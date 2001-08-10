Тихоокеанское
информационное агентство
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09:19, | Новости происшествий Сахалина и Курил

144 нарушения ПДД пресечено на Сахалине за сутки

144 нарушения ПДД пресечено на Сахалине за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 144 нарушения ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 4 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 11 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 2 водителя - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- 3 водителя - управляющих транспортным средством незарегистрированными в установленном порядке;

- 15 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

- 7 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 10 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 7 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 5 водителей - управляющий ТС при наличии технических неисправностей;

- 3 водителя - за непредоставление преимущества в движении пешеходам;

- 2 водителя - управляющий ТС без государственных регистрационных знаков;

- составлено 9 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированную стоянку 9 автомобилей.

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