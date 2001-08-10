Тихоокеанское
информационное агентство
14 Марта 2025
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Выскочил на встречку: в Приморье в аварии погиб ребенок
09:02, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Выскочил на встречку: в Приморье в аварии погиб ребенок

Выскочил на встречку: в Приморье в аварии погиб ребенок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Кировском районе Приморья недалеко от села Руновка произошло смертельное ДТП. Погибли водитель одного из автомобилей и его 5-летний пассажир, еще один человек доставлен в больницу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Известно, что погибший водитель за рулем Toyota Vitz выехал на встречную полосу, где врезался в большегруз. На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора района Елизавета Рыбалко. Прокуратура поставила на контроль законность итогового решения по результатам доследственной проверки.

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