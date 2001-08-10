Курильчанина будут судить за неоднократное нарушение административного надзора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокурором Северо-Курильского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу по обвинению 35-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных ограничений, сопряженное с совершением административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Органами предварительного расследования установлено, что 15 сентября 2024 года обвиняемый, несмотря на неоднократное привлечение его в течении года к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ за несоблюдение административных ограничений, вновь нарушая установленный судом запрет на пребывание вне места жительства в вечернее время, в 21 час 10 минут, находясь в общественном месте, совершил нарушение общественного порядка, сопровождающееся нецензурной бранью, где был задержан сотрудниками полиции.

При этом обвиняемый 20 декабря 2023 года приговором Северо-Курильского районного суда осужден за совершение аналогичного преступления к наказанию, не связанному с лишением свободы, однако, должных выводов для себя не сделал и совершил повторное преступление.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме.

Доказательства, собранные органами предварительного расследования, признаны прокурором Северо-Курильского района достаточными для утверждения обвинительного акта.

Уголовное дело направлено в Северо-Курильский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.