В Поронайском районе спасли дом от пожара

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о возгорании постройки в с. Забайкалец поступило в диспетчерскую службу Поронайского пожарно-спасательного отряда 12 марта в 17 часов 25 минуты. Через 20 минут работники отряда прибыли на ул. Октябрьскую и приступили к тушению. К этому моменту площадь пожара составляла 10 квадратных метров – с наружной стороны горела стена двухэтажного частного дома, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Локализовать очаг горения работникам пожарно-спасательной службы удалось в 18 час 06 минут, а в 18 часов 29 минут пожар был полностью ликвидирован.

В тушении огня принимали участие пожарно-спасательная часть № 32 г. Поронайск и пожарно-спасательная часть № 34 с. Тихменево.

В тушении было задействовано 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются.