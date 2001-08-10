На Сахалине будут судить двух братьев, до смерти забивших знакомого
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратурой Сахалинской области утверждено обвинительное заключение в отношении двух родных братьев - жителей Тымовского района, которые весной прошлого года забили до смерти знакомого им мужчину при совместном распитии спиртных напитков, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.
В ходе расследования уголовного дела вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области при надзорном сопровождении прокуратуры области установлено, что в период с 16 апреля 2024 года по 17 апреля 2024 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений к находящемуся с ними в одной компании потерпевшему мужчине, эпизодически, неоднократно наносили ему по разным частям тела удары руками и ногами, а также предметами, используемыми в качестве оружия. От полученных телесных повреждений потерпевший спустя некоторое время скончался на месте происшествия.
Действия обвиняемых квалифицированы следственным органом по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.
Уголовное дело направлено в Тымовский районный суд для рассмотрения по существу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:49 Сегодня На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
09:24 Сегодня В 2024 году 25 сахалинцев и курильчан, пострадавших на производстве, прошли лечение в Центрах реабилитации
09:21 Сегодня Группу сахалинцев будут судить за создание агентства, выполняющего интимные услуги
09:37 Сегодня Сахалинские пограничники передали символ "Эстафеты Победы" в Приморский край
10:49 Сегодня На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
15:04 6 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" тестируют новый метод посадки и высадки пассажиров
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
10:11 5 Марта Сахалинцев приглашают на книжную выставку
10:21 12 Февраля Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
10:49 Сегодня На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
11:37 14 Февраля На Сахалине осуждена экс-руководитель муниципального предприятия за хищение 94 миллионов рублей
Выбор редакции
- 09:40 Сегодня Сахалинцам расскажут о том, как не тревожиться
- 09:39 Вчера В России впервые выберут лучшего "Земского почтальона"
- 09:58 10 Марта Сахалинцам расскажут об островной медицине в период COVID-19
- 10:11 5 Марта Сахалинцев приглашают на книжную выставку
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?