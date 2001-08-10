Тихоокеанское
информационное агентство
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10:12, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине будут судить двух братьев, до смерти забивших знакомого

На Сахалине будут судить двух братьев, до смерти забивших знакомого

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Сахалинской области утверждено обвинительное заключение в отношении двух родных братьев - жителей Тымовского района, которые весной прошлого года забили до смерти знакомого им мужчину при совместном распитии спиртных напитков, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

В ходе расследования уголовного дела вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области при надзорном сопровождении прокуратуры области установлено, что в период с 16 апреля 2024 года по 17 апреля 2024 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений к находящемуся с ними в одной компании потерпевшему мужчине, эпизодически, неоднократно наносили ему по разным частям тела удары руками и ногами, а также предметами, используемыми в качестве оружия. От полученных телесных повреждений потерпевший спустя некоторое время скончался на месте происшествия.

Действия обвиняемых квалифицированы следственным органом по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено в Тымовский районный суд для рассмотрения по существу.

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