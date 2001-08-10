На Сахалине будут судить двух братьев, до смерти забивших знакомого

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Сахалинской области утверждено обвинительное заключение в отношении двух родных братьев - жителей Тымовского района, которые весной прошлого года забили до смерти знакомого им мужчину при совместном распитии спиртных напитков, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

В ходе расследования уголовного дела вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области при надзорном сопровождении прокуратуры области установлено, что в период с 16 апреля 2024 года по 17 апреля 2024 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений к находящемуся с ними в одной компании потерпевшему мужчине, эпизодически, неоднократно наносили ему по разным частям тела удары руками и ногами, а также предметами, используемыми в качестве оружия. От полученных телесных повреждений потерпевший спустя некоторое время скончался на месте происшествия.

Действия обвиняемых квалифицированы следственным органом по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено в Тымовский районный суд для рассмотрения по существу.