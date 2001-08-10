Группу сахалинцев будут судить за создание агентства, выполняющего интимные услуги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение в отношении организованной преступной группы, а именно трёх женщин и мужчины, совершивших преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 241 УК РФ - деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.
Преступная деятельность лица, организовавшего деятельность агентства, занимавшегося проституцией на территории города Южно-Сахалинска, и других участников организованной преступной группы стала известна правоохранительным органам после проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий в 2023 году.
В ходе расследования уголовного дела следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области установлено, что в период 2020-2023 гг. местная жительница, имеющая опыт в организации занятия проституцией другими лицами, решила создать под своим единым руководством устойчивую организованную группу с целью получения систематического преступного дохода путем совместного совершения преступлений в виде организации занятия проституцией другими лицами на территории областного центра.
Для реализации преступного умысла она под своим руководством создала агентство, осуществляющее оказание коммерческих услуг интимного характера, распространила по местам отдыха - гостиницам, саунам и баням, а также на сайтах в сети "Интернет" прайс-листы, поместила на них объявления завуалированного характера о предоставлении всем желающим сексуальных услуг с фотографиями полуобнажённых девушек и номерами телефонов.
За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:49 Сегодня На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
09:24 Сегодня В 2024 году 25 сахалинцев и курильчан, пострадавших на производстве, прошли лечение в Центрах реабилитации
09:21 Сегодня Группу сахалинцев будут судить за создание агентства, выполняющего интимные услуги
09:37 Сегодня Сахалинские пограничники передали символ "Эстафеты Победы" в Приморский край
10:49 Сегодня На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
15:04 6 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" тестируют новый метод посадки и высадки пассажиров
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
10:11 5 Марта Сахалинцев приглашают на книжную выставку
10:21 12 Февраля Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
10:49 Сегодня На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
11:37 14 Февраля На Сахалине осуждена экс-руководитель муниципального предприятия за хищение 94 миллионов рублей
Выбор редакции
- 09:40 Сегодня Сахалинцам расскажут о том, как не тревожиться
- 09:39 Вчера В России впервые выберут лучшего "Земского почтальона"
- 09:58 10 Марта Сахалинцам расскажут об островной медицине в период COVID-19
- 10:11 5 Марта Сахалинцев приглашают на книжную выставку
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?