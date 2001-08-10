Группу сахалинцев будут судить за создание агентства, выполняющего интимные услуги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение в отношении организованной преступной группы, а именно трёх женщин и мужчины, совершивших преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 241 УК РФ - деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Преступная деятельность лица, организовавшего деятельность агентства, занимавшегося проституцией на территории города Южно-Сахалинска, и других участников организованной преступной группы стала известна правоохранительным органам после проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий в 2023 году.

В ходе расследования уголовного дела следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области установлено, что в период 2020-2023 гг. местная жительница, имеющая опыт в организации занятия проституцией другими лицами, решила создать под своим единым руководством устойчивую организованную группу с целью получения систематического преступного дохода путем совместного совершения преступлений в виде организации занятия проституцией другими лицами на территории областного центра.

Для реализации преступного умысла она под своим руководством создала агентство, осуществляющее оказание коммерческих услуг интимного характера, распространила по местам отдыха - гостиницам, саунам и баням, а также на сайтах в сети "Интернет" прайс-листы, поместила на них объявления завуалированного характера о предоставлении всем желающим сексуальных услуг с фотографиями полуобнажённых девушек и номерами телефонов.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.