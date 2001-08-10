Тихоокеанское
информационное агентство
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09:21, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Группу сахалинцев будут судить за создание агентства, выполняющего интимные услуги

Группу сахалинцев будут судить за создание агентства, выполняющего интимные услуги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение в отношении организованной преступной группы, а именно трёх женщин и мужчины, совершивших преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 241 УК РФ - деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Преступная деятельность лица, организовавшего деятельность агентства, занимавшегося проституцией на территории города Южно-Сахалинска, и других участников организованной преступной группы стала известна правоохранительным органам после проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий в 2023 году.

В ходе расследования уголовного дела следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области установлено, что в период 2020-2023 гг. местная жительница, имеющая опыт в организации занятия проституцией другими лицами, решила создать под своим единым руководством устойчивую организованную группу с целью получения систематического преступного дохода путем совместного совершения преступлений в виде организации занятия проституцией другими лицами на территории областного центра.

Для реализации преступного умысла она под своим руководством создала агентство, осуществляющее оказание коммерческих услуг интимного характера, распространила по местам отдыха - гостиницам, саунам и баням, а также на сайтах в сети "Интернет" прайс-листы, поместила на них объявления завуалированного характера о предоставлении всем желающим сексуальных услуг с фотографиями полуобнажённых девушек и номерами телефонов.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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