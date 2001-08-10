Тихоокеанское
информационное агентство
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09:08, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Почти 200 нарушений ПДД пресекли на Сахалине за сутки сотрудники автоинспекции

Почти 200 нарушений ПДД пресекли на Сахалине за сутки сотрудники автоинспекции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 198 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 2 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 16 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 3 водителя - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- 5 водителей - управляющих транспортным средством незарегистрированными в установленном порядке;

- 12 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

- 3 водителя - нарушивших правила перевозки детей;

- 5 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 6 водителей - за несоблюдение требований предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 1 водитель - управляющий ТС при наличии технических неисправностей;

- 2 водителя - за непредоставление преимущества в движении пешеходам;

- 1 пешеход - нарушивший ПДД;

- составлено 23 административных материала на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированную стоянку 7 автомобилей.

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