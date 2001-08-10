Житель Сахалинской области осужден за незаконную добычу водных биоресурсов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Корсаковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-ти летнего жителя Сахалинской области. Он признан виновным по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов), рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.
Установлено, что в марте 2024 года житель г. Корсакова, используя водолазное снаряжение, незаконно добыл на особо охраняемой природной территории - акватории озера природного парка «Лагуна Буссе», 791 экземпляр трепанга дальневосточного.
Браконьер задержан на месте совершения преступления сотрудниками ПУ ФСБ России по Сахалинской области. Своевременными действиями оперативные сотрудники предотвратили ущерб водным биологическим ресурсам на сумму более 1 млн рублей, весь трепанг выпущен в естественную среду обитания.
В судебном заседании подсудимый вину признал. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, водолазное снаряжение конфисковано.
Приговор в законную силу не вступил.
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