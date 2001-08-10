Во Владивостоке школьница сбежала из дома, потому что мама забрала телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке развернулись масштабные поиски 11-летней Вики, сбежавшей из дома после конфликта с матерью. Причиной ссоры стало изъятие мобильного телефона у девочки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Amur Mash.

По словам матери, Вика вернулась домой поздно вечером, не выполнив домашнее задание. Брат привел девочку около 8 вечера к подъезду дома на улице Окатовая, где ее уже ждала мать. Немедленное изъятие телефона стало последней каплей, и Вика, развернувшись, ушла в неизвестном направлении.

Опасения за безопасность девочки усиливались из-за близости к дому крутого обрыва, представляющего серьезную опасность. Поиски велись всю ночь, осложняясь отсутствием четких данных о направлении движения ребенка.

Успех в поисках произошел благодаря анализу записей с городских камер видеонаблюдения. На видеозаписи было зафиксировано, как Вика зашла в подъезд жилого дома вместе со своей подругой. Полицейские дважды посещали указанный адрес. В первый раз им долго не открывали дверь, что вызвало подозрения. После тщательного осмотра квартиры и прилегающей территории, стало ясно, что девочка скрывается. Выяснилось, что мать подруги Вики сначала скрывала девочку у себя дома, а затем перепрятала ее к соседям.

Только после демонстрации видеозаписи, подтверждающей присутствие Вики в квартире, женщины отдали девочку правоохранительным органам.