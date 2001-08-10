Тихоокеанское
информационное агентство
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14:40, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Во Владивостоке школьница сбежала из дома, потому что мама забрала телефон

Во Владивостоке школьница сбежала из дома, потому что мама забрала телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке развернулись масштабные поиски 11-летней Вики, сбежавшей из дома после конфликта с матерью. Причиной ссоры стало изъятие мобильного телефона у девочки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Amur Mash.

По словам матери, Вика вернулась домой поздно вечером, не выполнив домашнее задание. Брат привел девочку около 8 вечера к подъезду дома на улице Окатовая, где ее уже ждала мать. Немедленное изъятие телефона стало последней каплей, и Вика, развернувшись, ушла в неизвестном направлении.

Опасения за безопасность девочки усиливались из-за близости к дому крутого обрыва, представляющего серьезную опасность. Поиски велись всю ночь, осложняясь отсутствием четких данных о направлении движения ребенка.

Успех в поисках произошел благодаря анализу записей с городских камер видеонаблюдения. На видеозаписи было зафиксировано, как Вика зашла в подъезд жилого дома вместе со своей подругой. Полицейские дважды посещали указанный адрес. В первый раз им долго не открывали дверь, что вызвало подозрения. После тщательного осмотра квартиры и прилегающей территории, стало ясно, что девочка скрывается. Выяснилось, что мать подруги Вики сначала скрывала девочку у себя дома, а затем перепрятала ее к соседям.

Только после демонстрации видеозаписи, подтверждающей присутствие Вики в квартире, женщины отдали девочку правоохранительным органам.

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